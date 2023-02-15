Gucci在第四季的營收大幅減少14%，來到27.3億歐元，表現劣於分析師預期的減少11%。

財務長Jean-Marc Duplaix說，Gucci在2022年的表現「沒有達到我們的預期」，但是財務長補充說，集團有信心Gucci在2023年翻轉頹勢表現。

Gucci在去年11月與旗下的明星設計師Alessandro Michele分道揚鑣，並任命了競爭對手Valentino較不知名的設計師Sabato De Sarno為新任創意總監(creative director)。

De Sarno將於9月推出自己的首個系列產品，一些分析師認為，他需要一段時間才能在這個品牌上留下自己的特色。

在2015~2019年歷經了一段輝煌時間之後，Gucci在近年失去了動能，並且落後於LV和愛馬仕(Hermes)等品牌表現。

Gucci在2022年的經常性營業利益為持平，來到37.3億歐元；而同為開雲集團的聖羅蘭(YSL)則大增43%，來到10億歐元。

財務長說，在2022年底中國解除旅行限制之後，今年初的表現「非常令人鼓舞」。移動限制的解除，讓奢侈品產業出現銷售大幅反彈的希望。

開雲在第四季的營收為52.8億歐元。