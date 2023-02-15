瑞銀分析師David Vogt表示，雖然沒有跡象顯示我們會在今年看到折疊式iPhone手機，但未來推出此類產品可能有助於提高iPhone的全球銷量。

Vogt在給投資人的報告中表示，我們認為可折疊iPhone手機可能刺激銷量，並加快智慧手機的升級速度。如果一款可折疊設備能加快iPhone的升級速度或吸引來自Android陣營的「換機族」，基於iPhone一年約12億支的裝機數和約13億支的出貨量，其銷量可能超越我們對2024財年成長2.38億支的預測。

蘋果將推出折疊式iPhone的消息已經傳了很多年。2022年4月，天風證券分析師郭明錤預測這款折疊式智慧手機將在2025年上市，可能以可折疊iPhone/iPad混合機的樣貌現身。

2021年，彭博社科技記者、被喻為「蘋果爆料大神」的Mark Gurman表示，蘋果要推出可折疊設備還需要2到3年時間。

相較之下，蘋果的競爭對手三星電子已經有兩款可折疊智慧手機，分別是可以像書本一樣左右對開的的Galaxy Z Fold 4，以及可以像化妝盒一樣上下對開的Galaxy Z Flip 4。這兩款都是高階機型，Z Flip 4價格自999美元起跳，Z Fold 4價格自1,799美元起跳。

但蘋果也和其他科技巨頭一樣，只是定期申請技術專利，而有些技術可能永遠不會真的來到消費者手中。也就是說，蘋果可能只是盡其申請專利之責，但未必會投入製造。

此外，根據瑞銀對美國、英國和中國共7,000名智慧手機用戶所做的調查，在物色新手機時，他們認為最不重要的功能就是「可折疊」。

儘管如此，隨著這項技術的價格越來越親民，蘋果仍有可能在未來幾年推出折疊式手機，也有可能乾脆拋開手機，直接轉向元宇宙，未來的發展會如何，現在誰也說不定，就讓我們拭目以待。