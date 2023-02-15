除與票交所合力捐款300萬元援助土耳其外，財金公司為響應政府募款賑濟救災，日前已協同全體金融機構減免匯款、ATM轉帳等跨行捐款交易手續費，以鼓勵各界發揮人道精神踴躍捐助，與國際協力援助土耳其救災與復原工作。
此外，飯店業者寒舍(2739)亦響應傳愛，旗下台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐、寒居及轉投資的寒舍艾麗酒店等5處據點，即日起至月底將每筆住宿與餐飲消費提撥約1成營收作為賑災善款，幫助災民重建家園，目標集結100萬元至衛生福利部「土耳其震災專戶」。
土耳其6日發生百年強震，造成嚴重傷亡，災情持續擴大，急需大量民生物資救援，央行轄下票交所及財金公司本於人道關懷及國際救援，合力捐款新台幣300萬元，將匯至「衛生福利部賑災專戶」，交由外交部統籌援助土耳其賑災及救災，以協助災區民眾重建家園。
除與票交所合力捐款300萬元援助土耳其外，財金公司為響應政府募款賑濟救災，日前已協同全體金融機構減免匯款、ATM轉帳等跨行捐款交易手續費，以鼓勵各界發揮人道精神踴躍捐助，與國際協力援助土耳其救災與復原工作。
此外，飯店業者寒舍(2739)亦響應傳愛，旗下台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐、寒居及轉投資的寒舍艾麗酒店等5處據點，即日起至月底將每筆住宿與餐飲消費提撥約1成營收作為賑災善款，幫助災民重建家園，目標集結100萬元至衛生福利部「土耳其震災專戶」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。