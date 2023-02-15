除與票交所合力捐款300萬元援助土耳其外，財金公司為響應政府募款賑濟救災，日前已協同全體金融機構減免匯款、ATM轉帳等跨行捐款交易手續費，以鼓勵各界發揮人道精神踴躍捐助，與國際協力援助土耳其救災與復原工作。

此外，飯店業者寒舍(2739)亦響應傳愛，旗下台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐、寒居及轉投資的寒舍艾麗酒店等5處據點，即日起至月底將每筆住宿與餐飲消費提撥約1成營收作為賑災善款，幫助災民重建家園，目標集結100萬元至衛生福利部「土耳其震災專戶」。