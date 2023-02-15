一代巨星劉文正傳心肌梗塞逝世！ 經紀人夏玉順證實享壽70歲

「偶像始祖」男星劉文正在70、80年代紅遍華語樂壇，還培養出多位藝人，在1991年卻移居美國，淡出演藝圈後至今仍被許多人模仿；豈料，經紀人夏玉順證實劉文正在去（2022）年11月12日因心肌梗塞逝世，享壽70歲。而劉文正過去私下簡樸面也被挖出，還曾讓蔡琴形容他是「最有價值的男人」。

劉文正被經紀人夏玉順證實在去年11月12日就已逝世於美國，震驚全演藝圈，過去他的徒弟方文琳、伊能靜、巫啟賢、霍正奇、裘海正等藝人都出面哀悼，其中伊能靜更在鏡頭前落淚。

當年蔡琴以「最有價值的男人」介紹她出場。（圖／摘自《華視懷舊頻道》YouTube）

而劉文正昔日紅遍全亞洲，寫下連續三年獲得金鐘獎最佳男歌星獎記錄，更傳出過有粉絲直接塞金條到他的口袋，還曾是唱片公司老闆，讓他上蔡琴主持的節目，被以「最有價值的男人」來介紹，也只是露出靦腆又不失帥氣的微笑。

當時劉文正已經退居幕後，開始帶自己的徒弟們，他也分享成為老闆要有的心態，還有如何面對事情等等；另外身價不斐又是老闆的劉文正，談及自己的食衣住行卻意外地簡樸，他認為名牌是給有虛榮心的人穿，錄影時還穿著一雙登山鞋，笑說「這鞋可以穿2年」，讓觀眾們都很驚訝。