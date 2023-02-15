李明川。（三立提供）

加入三立藝能的李明川，今（15日）出席媒體茶敘，透露近期入住市價近2000萬，權狀97坪，室內70坪的北投新家，過去愛把買房當存錢的他透露，手上曾最多同時擁有3房，每月光是養家、房貸，不吃不喝都要40萬元的支出，他為此還打給當時所屬的伊林娛樂副董事長陳婉若，「我跟她說，接下來的所有工作，我都接」。他也強調離開伊林是單純合約到期，雙方仍保持友好關係，未來伊林發的工作他還是會接。

李明川。（三立提供）

李明川說每次轉手房屋都有小賺，這回北投買房，貸款條件較低，他拿出將近1000萬左右的現金才能交屋，因此在籌錢時一度手忙腳亂。他也提到因為手中房子都已脫手，現在的每月開銷降至20萬。

他透露自己的第一份工作，就是28年前在三立《完全娛樂》擔任化妝助理，之後還轉往幕前參與採訪主持，「特別感謝張榮華董事長當年願意給我機會，讓我還沒大學畢業就到三立工作，累積不少寶貴經驗也存了不少錢，這次回歸也算是『貓的報恩』」，他透露現在還保留著當年的工作識別證。

李明川。（三立提供）

戲劇系畢業的李明川，期望今年能朝時尚、綜藝、戲劇多方面發展，「演爸爸、八點檔都OK，我是本科系畢業，但卻沒有真正走過這條路。我會擔心台語不輪轉，但每當這麼想，腦中就會浮現王宇婕的臉，她都可以為什麼我不行？」

回憶起過往的工作經驗，李明川笑說最精彩的，莫過於他和謝霆鋒的合作，「我那天要採訪謝霆鋒，結果他看到我一頭霧水，因為我前一天才在幫他化妝」，笑說謝霆鋒當時可能誤會台灣娛樂產業的工作職這麼多變。