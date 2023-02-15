在動物園展現慵懶、可愛模樣的無尾熊，牠們在原生地澳洲的野外族群，已經陷入緊迫的生存危機。據估計，野生無尾熊可能只剩約3萬隻。台北市立動物園表示，正積極進行域內及域外保育計畫，與多國合作建立不同物種的衛星族群，野外面臨存續危機的物種，能終止消失的命運。

動物園表示，2019年至2020年間肆虐的澳洲森林野火，燃燒面積超過1800萬公頃，對包括6萬多隻無尾熊在內的約30億隻野生動物造成生命威脅，動物們的棲息地也遭受破壞，間接限制無尾熊活動區域，以致糧食與水源缺乏，區域性族群數量快速下降，降低族群遺傳多樣性。

除了森林大火對無尾熊造成生存威脅，人為開發亦會破壞他們的棲息地。園方說，農業擴張及都市開發造成無尾熊棲息地破碎化，使得牠們移動時易遭受犬隻攻擊，或淪為車下亡魂。

動物園表示，澳洲首都特區、新南威爾斯州和昆士蘭州已在2022年2月將無尾熊正式列為瀕危物種，據估計，野生無尾熊只剩下不到6萬隻，甚至可能只有約3萬隻。

園方表示，台灣許多野生動物也面臨類似威脅，人類活動對生態環境造成的負面影響，是全世界需要共同努力解決的議題，動物園將持續進行域內及域外保育計畫，與多國合作建立不同物種的衛星族群，期許在野外面臨存續危機的物種，能逆轉劣勢，終止消失的命運。