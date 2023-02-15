影視歌三棲巨星劉文正去年病逝美國，享壽70歲。他的經紀人兼好友夏玉順今天向中央社記者證實，劉文正去年11月因心肌梗塞過世，他感嘆一代巨星隕落，成為永遠的神話，留給大家最美好的回憶。

夏玉順說，最後一次與劉文正見面，是去年10月兩人在美國拉斯維加斯的希爾頓飯店吃飯，聊聊天、小賭怡情，「當時文正狀況都很好，哪裡會想到將來會走，是最後一次碰面」。沒想到，去年12月就從藝人甄妮那邊聽聞劉文正過世，緊急向劉文正二姊夫確認消息。

夏玉順表示，自己後來得知，劉文正是在去年11月12日因心肌梗塞過世，由於雙親和大姊都已逝世，由二姊低調操辦後事。

夏玉順指出，劉文正是他打造的第一代巨星，整個人就像從小說中走出來的人物，是文質彬彬的小生，一生拍了多部作品。夏玉順回憶，劉文正曾告訴自己，最喜歡的作品是瓊瑤電影「卻上心頭」、「燃燒吧火鳥」。

劉文正在1991年聲量最高之際，急流勇退離開業界移居美國，改從事房地產，演藝圈幾乎鮮少有人見過他。夏玉順表示，劉文正從沒想過要復出，且在最好的時候見好就收，「他在房地產業做得不亦樂乎，畢竟當藝人有壓力」。

夏玉順透露，「文正曾告訴我，如果我需要他時就會出來，不過我後面還有蕭薔、林志穎、鍾漢良、陳德容，各個都是代表作，你想我的個性怎麼會需要他，但他是我的第一代代表作。」儘管愛徒兼好友離開了，但夏玉順替劉文正開心，有留給大家最美好的回憶。