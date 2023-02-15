36歲已婚女性，2週前在陰部發現腫塊，性交時會疼痛，就醫診斷為尿道炎，治療一周未見改善，轉至泌尿科後，驗尿正常，但尿道口下方陰道前壁有一圓形隆起腫塊，大小約2.5～3公分，無壓痛及滲出物。經膀胱鏡檢查，在距尿道口0.5～1公分處，發現黏膜發炎紅腫、類息肉，診斷為尿道憩室。

書田診所泌尿科主任周固表示，尿道憩室是指由尿道往外膨出的囊狀突起物，為尿道壁病變引起與尿道相通的囊狀結構，在任何年齡都可能發生，但以30～50歲女性較多，沒有確切的發病原因，有的為先天發育不良；後天因素則包括尿道發炎、感染、外傷等引起尿道腺體發炎化膿而形成。

臨床症狀方面，因為尿道憩室緊黏尿道，同時憩室內可能會積存尿液或髒汙，常有反覆的尿道炎、膀胱炎、頻尿、排尿疼痛、餘尿感、尿後滴尿、性交疼痛等症狀。在尿道前端可摸到突起物，部分會有壓痛或分泌物滲出，可透過超音波、X光及內視鏡檢查診斷，經由內視鏡可見局部發炎，憩室開口周圍黏膜紅腫，手壓流出膿狀液體。

周固說，尿道憩室的治療以手術為主，將憩室切除並修復尿道，術後須放置尿管一段時間，配合使用抗生素，同時將切下的憩室進行化驗，確認有無癌症或其他併發症。治療後應注意多喝水，保持尿道周圍清潔，避免尿道發炎，都是預防尿道憩室再發的方法，尿道憩室長期未治療或是反覆發生，甚至有可能在憩室內產生結石，或是形成尿道陰道瘻管，不可輕忽。

他提醒民眾，特別是女性，發現尿道周圍有突起物、經常反覆發生尿道炎、性交疼痛、尿後會滴尿、突起物擠壓流出分泌物時，應儘早尋找泌尿專科醫師治療，以免延誤治療引起其他併發症。