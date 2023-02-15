《北京日報》用戶端15日報導，隨著各級各類學校陸續開學，師生「舌尖上的安全」備受關注。大陸市場監管總局、教育部等四部門日前發文，部署2023年春季學期學校食品安全監管工作，明確中小學校、幼兒園原則上不在校內設置小賣部、超市，學校周邊不得設置售菸、售酒網點。各地將嚴肅查處學校及周邊、網路平台等面向未成年人無底線行銷食品等違法違規行為。

通知明確，校園食品加工製作過程要全程嚴控。各校應嚴格執行索證索票、進貨查驗、從業人員健康管理、食品留樣等制度，強化食品採購、貯存、加工、配送和餐飲具清洗消毒等各環節管理，嚴控食品安全風險。各校應全力制止餐飲浪費行為，建立實施反食品浪費管理制度，將防止食品浪費理念納入供餐食譜設計，按照用餐人數和營養均衡的原則配置菜品、主食，加強食品在採購、儲存、加工、發放等環節的減損管理。

依據法規，學校周邊不得設置售菸、售酒網點，禁止向未成年人售菸、售酒。中小學校、幼兒園原則上不在校內設置小賣部、超市，確需設置的，不宜售賣高鹽、高糖及高脂食品。有條件的學校可配備營養指導員，根據學生年齡和生長發育特點，為學生普及食源性疾病預防和平衡膳食的知識技能，提供均衡營養膳食，宣導學生餐食減油、減鹽、減糖。各地還鼓勵學校創建營養健康食堂，公布學生餐帶量食譜和營養成分。

下一步，大陸各地市場監管部門與教育部門將依法依規查處食品安全違法違規行為。各地公安機關將依法立案偵查涉嫌犯罪的食品安全案件，依法嚴厲打擊學校及周邊、網路平台食品安全違法犯罪行為。各地衛生健康部門將為學校提供食品安全和營養健康指導，加強學校相關工作人員培訓。