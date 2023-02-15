中國外交部15日例行記者會上，媒體再度詢問中方宣稱去年5月以來美方高空無人氣球至少10多次非法飛越中國領空，中方是怎麼處置？對此，中國外交部發言人汪文斌進一步說明，從去年5月以來，美方在美國本土放飛大量高空氣球，持續進行全球環行，未經中方相關部門批准，至少10多次非法飛越中國領空包括新疆、西藏等地。

汪文斌更反問，美方指責中方飛艇誤入美領空是侵犯美國的主權，那美方對美方氣球非法飛越中國領空又該作何解釋呢？

對於中國民用飛艇因不可抗力誤入美國領空，汪文斌表示，中方已多次向美方作出說明，但美方對美國氣球未經中方批准、非法飛越中國領空卻隻字不提，還聲稱中方散佈虛假資訊。

根據環球網引述汪文斌說，中方對非法飛越中國領空的美國氣球做出冷靜、專業處置，美方卻對因不可抗力誤入美領空的中方民用飛艇做出過度反應，美方應當就此向中方和國際社會做出解釋和交代，切實反躬自省，停止對中方的抹黑攻擊，停止誤導美國民眾和國際社會，中方保留做出進一步必要反應的權利。