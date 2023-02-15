信義房屋高三區協理周清源指出，高雄房市支撐點不光是半導體大廠設廠等「短暫的火花」，反而是交通等基礎建設逐步到位，才是真正的支撐基礎。（柯宗緯攝）

北高雄美術館特區一帶，過去沒有捷運、輕軌等大眾運輸系統行經，輕軌通車後，加上台鐵地下化也增設了美術館車站，可說是補足了這片拼圖。（柯宗緯翻攝）

高市府力拚今年底輕軌成圓通車目標，房仲業者盤點2022年高雄輕軌交易量最多的前10個站點，冠軍是位於美術館C22聯合醫院站，以268戶稱霸，亞軍則是亞灣區的C8高雄展覽館站的180戶。專家分析，美術館特區、亞灣區原本就是指標住宅區段，在交通利多加持下，交易價量也會明顯受到帶動。

信義房屋依據實價登錄資料統計，盤點2022年高雄輕軌全線站點周邊一般住宅交易量最多的排行榜（公寓、透天、電梯大樓與華廈），前10名依序是C22聯合醫院站、C8高雄展覽館站、C28高雄高工站、C7軟體園區站、C23龍華國小站、C31聖功醫院站、C29樹德家商站、C37輕軌機廠站、C1籬仔內站、C10光榮碼頭站。

信義房屋高三區協理周清源指出，台積電等半導體大廠進駐高雄，帶動房市話題利多，但去年整體景氣走弱、設廠布局有變等狀況，使房市有所冷卻，但以在地觀點而言，高雄房市支撐點不光是半導體大廠設廠等「短暫的火花」，反而是交通等基礎建設逐步到位，才是真正的支撐基礎。

周清源舉例說，北高雄美術館特區一帶，過去沒有捷運、輕軌等大眾運輸系統行經，輕軌通車後，加上台鐵地下化也增設了美術館車站，可說是補足了這片拼圖，並將美術館特區、農16特區等密集住宅區串聯了起來。

南高雄方面，周清源分析，亞洲新灣區的幾個站點周邊皆為房市極具競爭力、發展性的區段，除政府重大建設聚集，如輕軌C7軟體園區站至C9旅運中心站，區段包括豪宅產品、國宅產品、中古屋透天及電梯產品等，選擇性也很多元，促使交易量穩定維持不墜。