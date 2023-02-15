台中地檢署查獲國泰洋酒公司涉嫌透過代開發票，8年來讓金錢豹等11家酒店隱匿19億多元營業額涉嫌逃漏稅，檢方羈押劉姓酒商等人。據了解，因劉男認罪，台中地檢署檢察官今天向法院聲請停止羈押、具保1億元；台中地院表示，將視案件急迫性進行分案，由法官裁定。

台中檢警查獲，國泰洋酒公司涉嫌自2016年間起協助金錢豹旗下酒店、海派酒店、金麗都及麗晶皇宮等台中知名大型酒店，隱匿營業額逃漏稅。國泰洋酒將酒品銷售酒店後，酒店賣給酒客都開立國泰洋酒所虛設的公司發票，隱匿營業額高達19億多元。

據了解，一般消費營業稅是5％，因酒店屬特種飲食業，營業稅為15％至25％，若酒客付賬拿國泰洋酒虛設公司發票，業者只要繳5％營業稅，藉此讓酒店業者隱匿營業額並逃漏稅。

檢警今年1月11日搜索國泰洋酒及3家酒店等19處，帶回劉姓酒商、酒店張姓業者等19人，訊後，以劉、張涉嫌違反商業會計法等罪嫌重大聲押獲准，另10人以2萬至200萬交保；1月17日再發動搜索金錢豹等8家酒店共14處，帶回各商號負責人、會計及業務等21人，訊後，以酒店業者連男及張男涉嫌重大聲押獲准，其他14人各以2萬至200萬元交保。