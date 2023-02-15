國道客運9026路線更換營運業者後，不少通勤族向民代陳情，上下班尖峰時間不容易搭上車，尤其是下班時間，往往在南港展覽館站大排長龍上不了車。基隆市政府15日邀集台北市區監理所及業者研議，業者承諾將於尖峰時間機動加開班次，下午尖峰時間也將延後1小時，因應通勤族實際需求。

基隆市政府表示，近來接獲民眾陳情反映9026A路線上下午尖峰時刻有上不了車之情形。市府15日上午10時邀集臺北市區監理所及客運業者，研議該路線之營運改善措施。

業者在會中承諾，針對上午尖峰時刻上不了車問題，將依現場排隊情形機動性增開班車，以紓解排隊人潮。另將申請9026A路線下午尖峰時段（南港轉運站端發車時間）由原本的下午5時至8時，延後1小時至9時，以符合基隆市民通勤需求，待北市區監理所核定後，最快於3月上旬可開始執行。

至於上午尖峰時間，部分民眾表示新業者沒有預留座位給各站點乘客的訴求部分，交通處長王圳宏表示，目前現有固定班次本來就會保留座位予各站點乘客，當候車人數太多時，客運業者會機動加開班次，紓解上班尖峰候車民眾。

王圳宏指出，基隆市政府將持續監督，也會與公路總局及客運業者滾動式檢討及調整，未來也希望公路總局於新公告路線時，應先與地方政府討論及積極傾聽乘客意見及地方需求，才能有效解決民眾每日通勤所面臨的難處。