民進黨今中執會，通過「黨職人員選舉辦法」及「公職候選人提名條例」等條文修正；修正提名候選人限制資格，列為2024年選舉提名作業時徵詢、協調重要參考。黨主席賴清德會前喊話，過程當中依然面臨一些困難，但是他非常感謝大家的支持，「這條改革的路，我們必須持續要走」。「在九合一選舉之後的當下，我想我們有各個不同的作為，感謝大家的支持」。

今天中執會通過聘任民進黨團總召柯建銘擔任財務委員會主任委員。此外，為回應社會對民進黨改革期待、以更高標準與道德操守檢驗本黨從政同志與本黨提名之公職候選人，以昭社會公信，會中通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案。

此外，會中也通過「公職候選人提名條例」第六條條文修正草案，提送全國黨員代表大會議決，該修正案，因需經全國黨員代表大會通過方得生效，於提名時程上難以規範2024年總統與立委選舉，為確保宣示落實及回應社會期待，會將本草案所修正的提名候選人限制資格，列為2024年選舉提名作業時徵詢、協調重要參考。

賴清德今在會中致詞指出，今天是它在1月18日接任民進黨主席後，所連續召開的第三次中執會會議，在第一次會議裡面，進行黨部組織調整，及將台南市議長、副議長選舉當中涉及案情的兩位同志移送中評會；第二次，是建立一套制度來處理學倫相關問題；今天即將要進行黨公職參選的問題，就是希望解決民進黨黨內黨公職跟黑金相連的問題，展現革新的決心，也非常感謝中執委連續三次出席會議，讓黨務革新能夠順利進行。

他說，基本上，三次中執會黨務革新秉持著誠信、正直、負責三個精神，另外能夠因此達到三個目標。第一個目標是明確回應社會在九合一選舉之後對民進黨的批評指教；第二個，也希望能夠以更高的標準來要求黨內的黨公職；第三個是希望能夠做政治的表率，讓國內的政治能夠往正面的方向來發展，這個對整個社會觀感與國家來講，這個是正面的。

他指出，當然過程當中依然面臨一些困難，但是我非常感謝大家的支持，這條改革的路，必須持續要走，因為民進黨兩項精神，這個是基層黨員念茲在茲的，「清廉、勤正、愛鄉土」是民進黨的創黨精神，對於反黑金的作法也是民進黨長久以來的堅持，這個無可迴避。

他說，第二個就是，「綠色執政品質保證」，基層黨員對民進黨創黨早期，縣市長的執政績效非常欽佩，而且也都是念茲在茲，希望民進黨能夠找回這樣的精神。