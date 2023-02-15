像是最大經濟體量的廣東省，去年在新冠疫苗接種、PCR核酸檢測以及醫務人員補貼金等項目，共支出711.4億人民幣，是最多的省分外，也比2021年大增56.8%，更是2020年新冠疫情元年的兩倍多。因此，過去3年廣東共搬出1468億人民幣來抗疫。

嚴格實行零容忍抗疫政策長達3年的中國大陸，在元月8日重開邊境時，官媒新華社曾報導，消滅新冠病毒已經變得相當困難，防疫社會成本與代價正在增加中。同時，管控也跟著增溫。

國際信評業者穆迪（Moody's）認為，大陸地方政府2023年信貸狀況應該會是負面的，因為受到土地出讓收入續減、財政赤字居高不下，還有債務一直增加等影響。但經濟成長復甦，加上規模較小的減稅計畫，政府收入可望回升。

第2大經濟體量的江蘇省，去年抗疫支出為423億人民幣，是2021年的28倍。2022年4月與5月曾一度封鎖，商業中心上海共花費167.7億人民幣對抗病毒，其中包括醫療、方艙醫院建設以及醫療相關設備採購等用途。

去年曾經歷過兩次重大疫情的北京指出，2023年投入約300億人民幣是預防與控管之用，計劃投入327.7億人民幣在公共衛生上，重點項目是保障醫療服務正常運作以及民眾的健康。