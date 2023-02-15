分析師認為，美國強力升息疑慮不散，當地公債殖利率大升，10年期的是2023年迄今首次升至3.799%。因為美國10年期公債殖利率是市場標竿，後市會穩定保持在特定區間內，無論上升或下降，都會影響股市走向。

日本央行行長的新接班人已確定，專家學者認為日本現行超寬鬆利率政策可能反轉，日圓走強之下，一度升值0.2%，兌換一美元匯價為132.82附近。日本出口類股疲弱，索尼跌0.33%，豐田也跌0.45%。