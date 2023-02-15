德儀日前也釋出5個創新，可代表電動車成為趨勢的原因。

1.對可用行駛里程充滿信心：客戶在考慮是否購買電動車時，最大的擔憂之一便是電池沒電。德儀的先進電池管理系統(BMS)可協助克服廣泛採用時所遇到的重大阻礙，像是對行駛距離、安全性和成本等的擔憂。汽車製造商致力提供最長行駛里程，而準確的充電狀態電池計算是瞭解車輛還剩多少電量的關鍵。公司新產品可為電壓與電流量測大幅提升精密度，讓汽車製造商能有信心準確測量電動車真實行駛里程。

2.充電更快：許多人想知道是否能在家和在長途公路旅行中，方便快速地為電動車充電。能夠快速充電且不冒電池健康風險的關鍵是持續對每個電池晶片提供最佳電壓與電流。最新的車載充電器解決方案可加快充電速度，確保充電器在各電池晶片可負荷的最高電流和電壓下即時提供電力，同時避免會縮短電池晶片壽命與容量的過度充電或過熱情況。

3.同時兼顧行駛里程與加速度：電動車的快速加速方式，使得行駛時既迅速又充滿樂趣。牽引逆變器系統可將電池電力轉換為控制扭力和速度的功率，是電動車行駛里程、性能和行駛體驗背後的驅動力。此系統會從電池汲取能源，並在各種情況下，將快速轉換的高電壓與電流饋送至電動馬達，以取得最佳性能。為確保駕駛在加速時能夠獲得流暢又享受的駕駛體驗，牽引逆變器系統的效率是重要關鍵。

4.提供更安全且更可靠的運作：除了行駛里程更長、充電速度更快外，我們的電源管理技術可提供精確的電源保護和功能安全以保護車輛運作，讓消費者能對電動車的安全性與可靠度感到放心，避免電池過度充電、過熱或過度消耗，以提升電池續航力與安全性。此外也可協助保護駕駛與乘客因元件突然故障而受困或遭到危害。同時，先進的感測器與微控制器可實現史上最先進的駕駛安全系統，不僅可提供警示，甚至可在突發危害情況下發揮作用。

5.經濟實惠：車輛電氣化的技術趨勢讓汽車製造商重新思考汽車系統架構設計，以運用在各種車型與未來車輛世代。這是創新的大好機會。汽車製造商重新思考與設計系統，並推出區域控制、整合式動力傳動系統、無線電池管理系統、智能電池接線盒與雙向充電等創新解決方案。得到的結果是更優異的性能、行駛里程、舒適度、整體系統尺寸與成本，以及消費者更能負擔的車輛。