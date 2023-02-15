劉文正今（15日）驚傳出因心肌梗塞在美國過世，享壽70歲。他過去率領巫啟賢、「飛鷹三姝」方文琳、裘海正與伊能靜等人出道，累積大批粉絲。巫啟賢今聽聞劉文正逝世消息，心情震驚。
他僅低調表示，「我至今還不完全相信，如果不是至親家人公佈的消息，我都覺得不是百分之百！」
他目前正在海外工作，當一聽聞噩耗，十分哀痛，「我剛剛接到這個消息，非常難過，因為已經快30年沒看到他了，沒想到最後的消息是這個消息，非常難過、非常難過」。
劉文正今（15日）驚傳出因心肌梗塞在美國過世，享壽70歲。他過去率領巫啟賢、「飛鷹三姝」方文琳、裘海正與伊能靜等人出道，累積大批粉絲。巫啟賢今聽聞劉文正逝世消息，心情震驚。
他僅低調表示，「我至今還不完全相信，如果不是至親家人公佈的消息，我都覺得不是百分之百！」
他目前正在海外工作，當一聽聞噩耗，十分哀痛，「我剛剛接到這個消息，非常難過，因為已經快30年沒看到他了，沒想到最後的消息是這個消息，非常難過、非常難過」。
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