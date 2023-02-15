有些人天生懂得察言觀色，看到情況不對會立即做出應變，但有的人忠於自我不想迎合別人，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、天蠍座、處女座不喜歡看別人臉色過活，他們不願意放低姿態，甚至委屈配合別人，只想埋頭做好自己的事情就好。

▍牡羊座

牡羊座的耿直經常被解讀為做人不夠圓滑，他們深知這樣的個性，但終究還是改變不了，不如就照自己的想法去做事、生活，反正也不懂得迎合別人，不懂說漂亮的場面話，如遇到不好看的臉色，大不了就不看。

▍天蠍座

天蠍座天性傲氣，做事有自己的執著，對於放低姿態、委屈配合他人，天生就感到排斥，只是表面上不會顯現出來，他們在大多數情況下，選擇不看人臉色，埋頭做自己該做、能成就自己的事。

▍處女座

處女座做人做事有自己的章法步調，畢竟只有自己知道適合走哪條路、做哪件事，如是按照別人臉色行事，獲得經驗肯定不如主動得來的寶貴，更重要的是，他們任何行動必帶計劃，看別人臉色就得準備隨時做應變，他們堅持不想。