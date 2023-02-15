兩蛇交互吐信，模樣十分可愛。（呂軍逸提供／李奇叡台北傳真）

呂軍逸說，這條黃化的赤尾青竹絲可能有白化症。（呂軍逸提供／李奇叡台北傳真）

小朋友爭相合照。（呂軍逸提供／李奇叡台北傳真）

「蝌蚪老師」呂軍逸經常帶著小孩子到處觀察生態。（呂軍逸提供／李奇叡台北傳真）

前陣子氣溫回暖，台灣山區不少蛇類也出來「曬太陽」。創立「蝌蚪池塘自然文創」、經常帶著小孩子到處觀察生態的網路名師「蝌蚪老師」呂軍逸，近日就在新店山區發現了超稀有的黃化赤尾青竹絲，他解釋，這類青竹絲因為沒有了保護色，所以很難長大，而當下除了變異的黃化青竹絲，也有另外一條普通顏色的赤尾青竹絲，因此他將兩條蛇擺在一起，兩蛇交互吐信，模樣十分可愛，吸引小朋友爭相合照。

呂軍逸受訪時說，日前帶著小朋友到新店近郊山區觀察生態，過程中家長發現了這條30公分的幼年黃化赤尾青竹絲。他指出，這條黃化的赤尾青竹絲可能有白化症，因為眼周、尾巴的磚紅色都顯得非常淡，而這類變異的個體在野外數量很少，因為沒有保護色，所以通常還沒長大，就會被天敵捕食。

呂軍逸指出，這條黃化赤尾青竹絲可以說是「色違版」的寶可夢，十分罕見，更幸運的是他們又發現一條一般的個體，兩條顏色不同，讓孩子比較之下就能看出差異；透過這次機會，也教導小朋友如何分辨一般青蛇和毒蛇，起初小朋友確實有點緊張，但後來了解後也越來越不害怕。

呂軍逸表示，赤尾青竹絲最長可以長到1公尺左右，是六大毒蛇之一，但與一般蛇類有所不同，是「胎生」，並有磚紅色的尾巴，眼周也是紅色的，毒性、攻擊性都很強，是台灣最常咬人的毒蛇，致死率大概2％左右。

呂軍逸說，赤尾青竹絲是出血性毒蛇，若被咬到傷口會腫脹，組織也可能壞死，但實際上注毒量不高，一般台灣醫院都備有血清，且當時蛇沒受到威脅，反而是蛇表現出有點害怕的樣子，只要不要上前招惹，蛇並不會主動攻擊人。

呂軍逸強調，他很常做自然觀察，很了解蛇的特性，當下他也陪伴在小朋友身旁，並不擔心這兩條很放鬆、緩慢移動的赤尾青竹絲會突然展開攻擊。

呂軍逸解釋，台灣的蛇類並不會冬眠，會利用有陽光的時候出洞，蟄伏在自然環境中。而他帶領小朋友觀察蛇類，無非就是希望打破大家對於蛇類誤解的藩籬，了解蛇類就住在周遭環境裡，同樣也是自然的一份子，希望明年來還能和這兩條蛇相見，「大自然又給我們上了最精彩的一課！」