南投縣草屯鎮中正路1家素食小吃攤12日突然起火，火舌迅速蔓延，延燒到隔壁多間店家，由於火勢猛烈消防員費時1個多小時才撲滅，草屯鎮長簡景賢、中正里長李文鑫15日上午關心火災受災戶並致贈慰問金，幫助他們暫時度過難關。

中正路遭祝融的素食攤，沒有店名、招牌，店內大補湯、當歸湯、意麵等卻是當地居民補充元氣的人氣早餐，12日當天上午11時許準備收攤時突然起火，老闆企圖撲滅火勢受傷，老闆娘想衝入火場搶救遭攔阻，火勢迅速蔓延，隔壁印刷行、和監視器材料行等都陷入火海。

火災現場拉起封鎖線，惡火無情燒毀店面，店家無法做生意，甚至有住戶流離失所，只能寄人籬下，受災戶面對生財工具遭祝融，無法做生意賺錢，擔心生活可能無以為繼而心慌。

簡景賢、李文鑫前往關心，南投縣議員唐曉棻服務處主任張家銘也到場致意，簡景賢發現遭燒毀餓竟然是歷史悠久的土角厝十分訝異，他們聽取受災戶苦楚，並致贈慰問金，希望能稍微紓解受災戶的燃眉之急，幫助他們逐漸渡過難關，恢復正常生活。