受到淡季及上半年處於設備及產線汰舊更新轉換期影響，德微1月合併營收下滑至1.4億元，月減17.66%，年減23.67%，為2021年2月以來低點，德微預估，今年第1季將季減年減約15%到20%。
德微表示，今年第1季是全年營運谷底，第2季起營運將緩步回升，全年業績將逐季走高，獲利將以不低於2022年賺一個股本為目標。
德微在買盤力挺下，今天以漲停板作收，創下2022年6月27日以來新高，不過外資及投信一反連兩天買超，今天同步逢高減碼獲利了結。
二極體廠德微(3675)1月合併營收為1.4億元，為2021年2月以來低點，德微預估，今年第1季將季減15%到20%，不過德微表示，第1季是全年營運谷底，第2季起將緩步回升，今年營運將逐季成長，雖然今天德微股價逆勢漲停作收，但外資及投信卻逢高同步減碼。
受到淡季及上半年處於設備及產線汰舊更新轉換期影響，德微1月合併營收下滑至1.4億元，月減17.66%，年減23.67%，為2021年2月以來低點，德微預估，今年第1季將季減年減約15%到20%。
德微表示，今年第1季是全年營運谷底，第2季起營運將緩步回升，全年業績將逐季走高，獲利將以不低於2022年賺一個股本為目標。
德微在買盤力挺下，今天以漲停板作收，創下2022年6月27日以來新高，不過外資及投信一反連兩天買超，今天同步逢高減碼獲利了結。
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