美元走強，港元弱勢。香港金管局在紐約交易時段再度進場干預匯市，買進148.68億港元。

中國人行在周三加大了中期流動性注入的力道，同時維持利率不變，符合市場預期。但是內地股市在午後明顯下挫，因為投資人正等待更多跡象，看預期中的經濟復甦是否有出現動力。

周三香港恆生指數收盤下跌301.59點或1.43%，為20812.17點。國企股(H股)跌1.30%，為7018.14點。科技指數跌0.97%，為4288.75點。

主要的藍籌股出現下跌，騰訊跌0.4%；阿里巴巴跌1.6%；匯豐控股跌1.1%；安踏跌3.6%；中國平安跌2.7%。

藥品股跌2.5%。藥明生物跌2.5%；綠葉製藥跌9.7%；騰盛博藥跌22.9%。

百度上漲3.8%，報149.1港元；該公司宣布與愛奇藝合作，後者將全面引進百度的「文心一言」。

超媒體控股大漲170%，報1.0港元；該公司旗下的商業週刊與文心一言合作，成為首批的生態系合作夥伴。