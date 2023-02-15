共同社報導，日本政府相關人士15日透露，日本政府2023年度將著手在青森、大分兩縣的自衛隊設施內新設共4棟大型彈藥庫。設想保管用於摧毀他國疆域內飛彈基地等的反擊能力（對敵基地攻擊能力）的長射程飛彈。

大型彈藥庫將在日本陸上自衛隊大分分駐地（大分市）和海上自衛隊大湊地方總監部（青森縣陸奧市）各建2棟共4棟。除此之外，2023年度還將在日本全國的多個自衛隊設施，為新建6棟左右大型彈藥庫啟動調查。日本防衛省在2023年度預算案中列入了相關經費共計約58億日元。

作為反擊能力的手段，日本政府計劃2026年度部署美製巡弋飛彈「戰斧」，以及日本國產12式陸基反艦飛彈的升級型。並將開發島嶼防衛用新型飛彈「高速滑翔彈」的升級型等。由於長射程飛彈比以往導彈更大，因此保管的彈藥庫也需要增大規模。

為加強自衛隊的持續戰鬥能力，日本政府計畫在2023年度起的5年內增設共70棟左右的彈藥庫。