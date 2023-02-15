日本富山縣氷見市市長林正之今（15）日率訪問團首度拜訪高市議會，由議長康裕成、副議長曾俊傑率議員熱情接待。（柯宗緯翻攝）

日本富山縣氷見市市長林正之今（15）日率訪問團首度拜訪高市議會，由議長康裕成、副議長曾俊傑率議員熱情接待。康裕成指出，高雄與氷見情牽百年，盼未來雙方加深文教、經濟等方面，更多元化、深度交流。林正之也透露6月將參加高雄國際旅展，屆時康裕成也將充當「一日導遊」。

林正之率領氷見市訪問團，包括市府官員、淺野總一郎翁事蹟彰顯設立準備會代表負責人山崎健及東亞建設工業會長秋山優樹等代表訪台，高市議會方面則由康裕成率黃捷、黃飛鳳、湯詠瑜等議員迎接貴賓來訪。

有關高雄與氷見情牽百年，康裕成致詞時提及，出身日本富山縣氷見市的實業家淺野總一郎，是奠定高雄現代化發展的關鍵人物之一，牽起高雄和氷見雙方長達百年的緣份。

康裕成指出，高雄與富山分別為第4屆、第5屆台日地方議會高峰會主辦方，2018年建立台日友誼傳承關係，2020年12月鼓山區與氷見市簽訂友好交流都市協定，更加深雙方牽絆。她期許雙方加深文化、教育、經濟發展及美食等方面交流，為彼此留下良好典範。

林正之感謝康議長對雙方交流的大力協助，因為淺野總一郎牽起的緣分，讓氷見與高雄跨越疫情阻隔，變得更加緊密。氷見市規畫在今年秋天舉辦「知事高峰會」，他特別邀請康議長屆時能蒞臨交流。

此外，林正之表示，預計6月將再次訪台參加高雄國際旅展，由於此行對於台灣寺廟雄偉、色彩鮮明的建築以及輕軌和渡輪等交通運輸感到好奇，期許未來能親身體會。康裕成則誠摯歡迎，並相約規畫一場導覽之旅，讓大家更深度體會高雄的美好。