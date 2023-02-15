台中市40歲巫姓男子日前凌晨載女友至超商買東西，違停在超商前，由於巫男身揹「4條通」，見警盤查因心虛而謊報身分，其女友見狀哭求放過他們，警方呼叫「請支援」，巫男只好乖乖配合，立刻遭逮捕歸案。

豐原警分局表示，翁子派出所警員林建良、廖辛根日前凌晨1時35分許，巡邏行經豐原區豐東路與向陽路路口時，發現一輛自小客車於便利商店前紅線違規停車，員警隨即上前盤查，並示意駕駛出示證件。

巫男神情緊張謊報姓名，且遲遲不願意報個人身分證字號供員警查證，員警察覺有異，立即通知同仁到場支援。其女友從超商購物出來後，不斷哭泣哀求警方放過男子一馬，在雙方僵持不下同時，支援警力陸續抵達，巫自知難逃法網，才鬆口表明真實身分，進而發現巫男身揹毒品危害防制條例等4條通緝，立即依規定逮捕歸案。

豐原分局長劉其賢指出，對於同仁深夜加強攻勢巡邏勤務盤查，以維護轄區治安深表肯定與讚許，在此呼籲，若有觸法應早日坦然面對，重新開創嶄新人生，警方將持續嚴正執法，以維護社會安定及法的秩序。

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