嘉義市新科議員參加道安會報提出忠孝路機車待轉區問題，後來獲知市府以後不發通知邀請議員，市府交通處長鄭君健今天於臨時會表示，道安會報以後就是回歸內部會議的原本機制；議員與官員初交手，資深議員張秀華出面緩頰。

市府各局處長今天在市議會臨時會上報告工作職掌後，新科議員王浩提出去年12月底應市府邀請參加道安會報，對忠孝路、世賢路及新生路口的慢車道機車左轉待轉區、機車左右轉車分流等意見，後來獲知市府以後不再發開會通知邀請議員參加道安會報，但此舉有違第10屆、第9屆府會互動的慣例。

鄭君健表示，道安會報是定期內部會議，邀請工務、教育、警察等道安權責6個單位商討交安事宜，道安會報是交通部規定的內部管核機制，以後就回歸中央的規定辦理，議員反映民意的交通問題則另行處理。

張秀華表示，以往市府會邀請議員列席道安會報、提供會議紀錄，未來若有議員想參與道安會報，可考慮於下次臨時會建議市府邀請議員列席或提供會議紀錄，讓議員們能更清楚交安措施。