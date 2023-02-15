鳳凰城太陽隊從交易獲得杜蘭特（Kevin Durant），被外界認為是賭上未來10年的一次戰力大升級，展現出新老闆問鼎總冠軍的決心。主將戴文布克（Devin Booker）稱讚太陽隊：「我們過去4到5年還是各隊笑柄，搖身一變為不容忽視的力量，成為爭冠等級的球隊，這是我們迅速的轉變，我們對自己建立的成果非常驕傲。」

太陽隊2010年打進西區決賽，那是在名人堂控衛納許（Steve Nash）、名人堂前鋒希爾（Grant Hill）、中鋒史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）幫助太陽的最後一搏，結果敗給冠軍隊洛杉磯湖人。此後太陽連續10年無緣季後賽，直到2021年才回來，而且是直闖總冠軍賽（敗給公鹿）。

布克對當地記者Kellan Olson說：「從杜蘭特想要加盟我們就十分明顯了，這表示出他對我們的尊敬，我們還有工作尚未完成，但我們朝著正確的方向前進。」太陽目前在西區排名第4，杜蘭特還未上場，他們近期已取得2連勝，在幾家美國賭盤賠率，太陽是西區最被看好的球隊，甚至超過西區老大金塊，以及快艇和勇士。

過去多次批評杜蘭特的名人堂球星巴克利（Charles Barkley），對於杜蘭特加盟太陽也抱持肯定，但巴克利認為這樣還不夠，他在TNT節目表示因為西區球隊特別強，太陽還需要加大板凳深度才有與金塊爭雄的本錢。