「一代巨星」、「男神偶像始祖」劉文正今(15日)傳出因心肌梗塞病逝，享壽70歲，經紀人也證實，劉文正早年外型帥氣又會唱歌，感情生活成謎，張艾嘉、恬妞都跟他傳過緋聞，最令人好奇的是他和另一位男神費翔早年也傳過從甚密，2012年費翔受訪，稱仍跟劉文正有聯繫，引發外界斷背情揣測，劉文正聽聞後無奈傻眼，經紀人夏玉順則轟：「為宣傳說謊」。

費翔當年受邀演唱劉文正電影《冬天裡的一把火》同名歌曲走紅，兩人傳出是在張艾嘉介紹下認識，大陸媒體2010年亂傳劉文正和費翔有特殊情誼且同居，當時劉文正聽聞後相當傻眼，2012年費翔在坎城宣傳電影《轉生術》時，被問跟消失已久的劉文正還有沒有聯繫？費翔稱兩人是好友，仍有聯絡，引來夏玉順不滿，反駁說：「這個人怎這麼不厚道，為什麼要這樣說，兩人早已沒連絡。」

夏玉順當時表示：「12年前費翔上《超級星期天》，希望劉捧場，當時就已斷然拒絕，他怎還利用劉炒新聞，為宣傳說謊。」兩人只是同門師兄弟關係，早年在紐約有來往，但近年已經很少聯繫，而劉文正聽聞自己疑被炒新聞時，脫口表示：「為什麼這樣子？怎會這樣？」隨即嘆了口氣。

而費翔當年對於和劉文正的關係，澄清說：「第一，劉文正是我進入歌壇時的前輩，也是我非常尊重和欣賞的藝人；第二，我和劉文正是30多年的老朋友了，我們一直有聯繫。他退出是因為對歌壇厭倦了，這是他自己的一個選擇，跟別人沒有關係」。