民進黨主席賴清德今中執會中，針對國民黨副主席夏立言一行赴中會晤王滬寧、宋濤一事發表談話，他說，在對岸持續侵擾台灣，以及此刻的國際局勢下，兩岸對話應要更慎重，避免向對岸，以及國際社會，釋放錯誤的訊息。

他說，對於最近國人所關切的，國民黨率團赴中一事，作為執政黨黨主席，我要在此特別表達，民進黨政府執政以來，對於兩岸，「我們的承諾不變，善意也不變。維護台海和平穩定的現狀，就是我們的主張」。而民進黨也一向主張，兩岸交流不應該預設特定的「政治基礎」，而兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於「和平、對等、民主、對話」。

他說，因此，對於國民黨近期派團赴中要提醒，在對岸持續侵擾台灣，以及此刻的國際局勢下，兩岸對話應要更慎重，避免向對岸，以及國際社會，釋放錯誤的訊息。

他指出，相信台灣人民都很清楚，北京當局所定義的「九二共識」，這裡面並無中華民國的生存空間，沒有兩千三百萬台灣人民的主權。所以，要再次呼籲，無論朝野，我們必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」這四個堅持。

他說，因為這四個堅持，是「無論現在或未來」，維持區域和平穩定現狀的基本方針，更是台灣人民的最大公約數。如同他已經多次說過的，印太區域與台海的和平穩定，不只符合世界各國的利益，也是區域中的各個國家，包括台海兩岸，持續繁榮發展的關鍵；這是區域中每一個人的共同期望，也是兩岸人民的共同期盼。維護台海和平穩定的現狀，更是區域內所有成員的共同責任。

他指出，作為執政黨的黨主席，他會站穩國家的立場，也會告訴理念相近的盟友：台灣是負責任的國家，更是可信賴的盟友，並有維護區域和平穩定，並全力防止區域現狀被片面改變的決心。

他強調，自由民主是台灣人民經過無數的犧牲，前仆後繼才爭取而來的，也是今天中華民國台灣之所以屹立於印太區域，受國際社會支持的根本。「『守護台灣』，促進『民主、和平、繁榮』是我們的使命。我們一起努力」，讓台灣人民可以世世代代持續生活在自由民主的國度。