總太地產支持「月園流浪動物照護協會」，特別拍攝《浪愛不流浪》系列影片，盼推廣以「認養代替購買」的觀念。（業者提供／林欣儀台中傳真）

隨著寵物飼養人口增加，動保意識抬頭，再加上紀錄片《十二夜》宣導的零撲殺觀念，建商紛紛投入動物保護領域，總太地產拍攝《浪愛不流浪》系列影片，透過官方臉書播放；福寶建設則與台灣動物緊急救援推廣協會合作，舉辦「毛小孩的幸福時光」公益活動，已捐出500公斤飼料。

推廣以「認養代替購買」觀念，總太地產長期支持「月園流浪動物照護協會」，近日更拍攝介紹毛孩個性與特色的系列影片《浪愛不流浪》，陸續在臉書「總太地產心聚落Ｘ築述文化」播放，董事長翁毓羚表示，近幾年致力於推動健康建築、永續城市發展，也積極關懷社會，透過影片盼喚醒大家關注動保議題。

其實，總太地產近幾年與月園流浪動物照護協會合作，投入動物保護相關工作，該園區目前照顧157隻流浪貓犬，其中多達1／3有癱瘓、罹患重症或高齡等健康問題，協會志工說，總太地產以拍攝影片的方式促成「浪愛成家推廣計畫」，期待有一天街頭不再出現流浪動物，讓所有毛孩都能有個家。

同樣投入動物保護公益的還有福寶建設，董事長陳慶曄表示，在少子化時代，多數家庭都有飼養寵物，毛小孩已成為人們的心靈伴侶，但棄養問題仍存在，許多狗園更面臨經營上的諸多困難，為幫助毛孩，攜手ARTT台灣緊急救援小組，並舉辦「毛小孩的幸福時光」活動。

陳慶曄指出，此活動配合南投草屯新建案幸福時光推出，主軸為「你按讚、我捐糧」，只要臉書按讚人數突破5000人，公司及捐出500公斤飼料，另再掏腰包提供價值15萬的禮品給按讚者線上抽獎，日前已捐出500公斤，盼以實際行動關懷浪浪，也喚起大家對生命的尊重。