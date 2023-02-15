搭配台灣燈會活動，士林區公所舉辦黃昏走讀「光舞藝遊 走讀士林」，邀15位民眾免費參與，帶領民眾走讀的士林庒文史工作室負責人簡有慶說，走讀路線內最精采莫過於信仰中心的神農宮與慈諴宮，其中，下水擋運河遺跡也很特別，在清代是防衛措施，也見證漳泉械鬥歷史。

黃昏走讀從士林神農宮出發，帶民眾認識士林舊街歷史。（張芷瑜攝）

黃昏走讀路線從士林神農宮出發，沿途經過在地百年老品牌郭元益食品、士林紙廠、下水擋河道遺跡、士林慈諴宮等地，走讀活動承辦人施華敏表示，路線規畫從傳統的信仰中心士林舊街到士林新街，讓民眾了解士林漳泉械鬥發展的歷史背景。

士林夜市裡的潘家古宅。（張芷瑜攝）

施華敏也說，走讀活動一般都在上午舉辦，但這次結合燈會活動，希望大家可一路逛到晚上的北藝中心，欣賞士林燈區主燈「光兔」5分鐘展演秀，今年四、五月也預計再舉辦科技相關主題的走讀活動。

簡有慶指出，走讀路線內最精采莫過於信仰中心的神農宮與慈諴宮，為地方民俗跟傳統藝術的精華，也可跟地方開發做連結，像神農宮是士林最老的廟宇，初始拜土地公，之後開墾因以農業為主，又拜神農大帝，歷史就是這樣一層層堆疊。

士林慈諴宮為地方民俗跟傳統藝術的精華。（張芷瑜攝）

至於慈諴宮為何拜媽祖，簡有慶解釋，因為早期芝蘭街商業活動，貨物透過基隆河運輸，有商業活動才有慈諴宮的誕生，而非因為捕魚才拜媽祖，其中，下水擋運河遺跡也很特別，因為巷弄加蓋後民眾路過不會察覺，但這在清代是士林新街防衛措施，不讓敵人輕易攻打，也見證漳泉械鬥歷史。

帶女兒參與走讀活動的翁先生表示，家就住在士林一代，剛好想了解這邊的文化歷史，趁這次機會多了解以前故事，走讀後也確實學到很多，知道更多故事，帶孩子來認識，也是希望不要住附近卻不了解歷史。

民眾洪小姐則說，來參加活動除了認識士林，也藉機看看燈會，之後有走讀活動也會想參加，可以多認識居住的地方，她也分享，很多廟宇從來沒踏進去過，都次都是首次參觀，還有潘家古宅，路過卻從來沒抬頭看過，蠻驚訝這裡有棟那麼有故事的房子。