根據聯合國預估，再過兩個月，也就是4月14日那天，印度人口數即將達到1,425,775,850人，超越中國大陸，成為全球人口最多的國家。不過，尷尬的是，印度政府卻不清楚自家究竟有多少人。

根據路透報導，印度每10年舉行一次人口普查，但是受到疫情影響，2021年的普查工作被迫取消。一般而言，普查時除了調查每個家庭的人口數，也包括成員的職業、識字程度、人口流向等等。政府會以這些資料為依據，規劃國家預算及制定各項社會經濟政策。而根據2011年的普查報告，當時印度只有1.21億人口。

印度主要反對黨「國民大會黨」痛批，莫迪政府遲遲不舉行普查，是為了掩飾失業率等敏感議題，提高自己所屬「印度人民黨」在2024年大選獲勝的機會。

印度總理莫迪。（圖／Shutterstock）

不過，要進行這項「地表最大人口普查」絕非易事。由於印度各邦語言文字大不相同，光是普查表和填寫說明就用了多達16種語言印刷。其次，政府還必須動員全國33萬名公職教師，挨家挨戶走訪全國各地，協助民眾填寫29大類內容，估計整個普查工作將花上11個月、耗資10億美金（折合新台幣300億）才能完成。

而在人口普查之外，同一批教師還得兼顧教學，同時無償執行2023年九邦選舉，以及2024年全國大選的選務工作，許多人因此怨聲連連。如何面對這些不滿，成了印度政府眼前必須解決的難題之一。