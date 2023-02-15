學生專注練習。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮福興武術國民中小學，是為苗栗縣武術特色學校，更是全國第1所武術學校。縣長鍾東錦15日前往訪視，了解學生訓練情形及生活狀况，並頒發獎勵金期勉認真、努力的學習、訓練，在各項比賽中締造佳績。

福興武術國民中小學前身為福興國小，在2010年8月改制為福興武術國中小學，屬於全住宿型學校，主要發展武術特色。福興國中小學分為武術生與一般生，目前全校總人數133人，外縣市81人、苗縣52人，一般生為學區學生共計11人，其餘武術生為全國招生。

武術生分別來自苗栗、台中、台南、高雄、屏東、彰化、桃園、南投、新竹縣市、基隆、花蓮等縣市，皆是住宿專長生，除接受一般教學課程外，同時選擇一項專業武術訓練，分為武術、跆拳、柔道、角力、散打、龍獅等組別。

福興武術學校近年參與全國中等學校運動會皆屢傳捷報，110學年度獲得3金、2銀、4銅，111學年度獲得2金、2銀1銅，成績亮眼，學生們在辛勤的訓練過程中，不畏艱難，逆風向上，努力追求自己的金牌人生。

縣長鍾東錦、縣議員余文忠、縣府教育處長葉芯慧等人前往福興武術國中小學視察，並聽取校長謝紹文簡報說明該校的發展狀况。

謝紹文指出，苗栗縣111年度投入425萬元補助該校培訓經費、訓練環境與器材、運動團隊學生午餐等，更爭取教育部體育署經費挹注180萬元，充實體育器材及獎勵聘用專任運動教練。

另外，校內設有技擊館、柔道角力訓練場、跆拳訓練場、武術訓練場及重量訓練室等，訓練場地及設備齊全，提升訓練成效，校內宿舍更新穎完善，讓學生在舒適的環境中專注於課業學習與武術訓練。

隨後鍾東錦參觀柔道、角力訓練及技擊館的武術訓練，同時也巡視住宿餐廳、廚房、寢室、浴室等設施，了解武術生的生活作息及平時訓練的情况，他並頒贈獎勵金期勉學生們認真、努力的學習和訓練，在今年全中運等全國性比賽再創佳績。

鍾東錦指出，武術教育不但可以習得一技之長，且可培養武德，養成正確的做人處世觀念，苗栗縣多年來積極推動武術教育卓然有成，且廣受大眾的認同與肯定，值得欣慰與驕傲，希望持續精進、續創佳績。

鍾東錦說，該校選手徐翊庭在111學年度全國中正盃國武術錦標賽獲得國中男子組散打冠軍，符合苗栗縣留縣培訓扎根計畫申請要件，縣府每個月補助3千元培訓費用，補助期間為4個學期，共計7萬2千元，期盼其他選手也繼續努力，縣府將會提供最大的支持與鼓勵。