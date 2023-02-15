閻奕格過往參加歌唱比賽成績傲人。（華研國際音樂提供）

17超Sing星總決賽圖。（17直播提供）

17直播首次跨區舉辦歌唱比賽《17超Sing星》，總決賽邀請三位專業評審現場坐鎮，包括在新加坡、香港、美國、台北成長的率性女聲閻奕格、金曲獎台語歌王陳建瑋及從初賽開始一路看著主播們成長還常到每位主播直播間關心的卓義峯。

歷經2個多月初賽和複賽精彩賽事，台灣、香港、星馬等地區共有9位選手（余曼曼、艾莉莎、陳韻喬、劉恬君甜甜、Chole、Grace、藍藍、莉子、粥粥）晉級決賽爭奪冠軍，香港區和新馬區的選手也已飛來台灣，準備在台灣決賽現場一決勝負，力拚成為最強17超Sing星。

閻奕格對於擔任總決賽評審心情興奮，開心這次不用隔著螢幕可以現場聽到參賽主播們的歌聲，尤其覺得參賽者來自不同地區非常讚，期待不同地區選手們的選曲及展現的個人特色。閻奕格過去參加歌唱比賽成績傲人，身為《超級星光大道》踢館魔王「閻羅王」，不藏私傳授選手們決賽致勝重要關鍵是「心態」，她建議要非常享受在自己的表演中，別太過在意勝負，她要選手們「回頭想想自己為何要唱歌，如果真的非常enjoy唱歌那就好好享受就好，好好享受這首歌帶給你的感覺，會比較容易放下緊張。」

閻奕格透露她評審除了基本技巧之外，主要還看中一點：「我覺得『走心』這件事情是滿重要的，因為即使有很好的技巧，如果在唱慢歌無法打動人，或是唱快歌沒唱出應有的態度，就會有點可惜。有沒有消化那首歌、把那首歌該帶出來的感受跟態度內化然後唱出自己的感覺，這應該會是我比較看重的。」閻奕格直言很怕看到選手過於模仿原唱，希望是可以找到自己的感覺用自己的方式去詮釋所選擇的歌。不要害怕不要想太多，有時候想太多反而會扯你後腿，好好享受這個舞台。

評審卓義峯對9強選手中多位已非常熟悉，透露這次滿看好聲音乾淨醇厚有「恆溫女聲」封號的主播莉子，因為莉子上次複賽的表現讓他感覺成長很多，所以格外期待莉子這次會帶來怎樣的演出。對於如何克服決賽前的身心壓力及緊張，卓義峯建議選手們從選歌就要開始認真思考適不適合，自己能做到什麼，足夠的練習應該就不會緊張了。「做好準備，上台之後就享受舞台就好，不用想太多。」

決賽爭奪冠軍選手中，「甜版陳綺貞」陳韻喬依然是人見人怕的17直播歌唱比賽魔王，多位選手視陳韻喬為這次最強勁敵，也最多選手覺得她是最有希望奪冠的對手，陳韻喬歌唱實力從過往參加各項歌唱比賽到17超Sing星，每次都憑著精湛唱功擄獲評審，連複賽節目上還因為表現太好讓陳建瑋老師懷疑她是不是作弊對嘴。現身比賽總是造成別人壓力山大的陳韻喬，這次決賽卻挑戰自己給自己壓力，首次端出自創曲應戰，選唱她為過世父親而寫的台語歌《無煩無惱的年紀啊》，陳韻喬想讓評審們聽見她的創作給予意見，看看自創曲能否讓她維持不敗傳說？