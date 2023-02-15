U：NUS左起高有翔、蔡承祐、高胥崴、吳昱廷（滾石唱片提供）

U：NUS 年初推出成團首支全創作單曲〈U ＆ US〉，團員們將出道以來的心路歷程寫成歌詞，副歌旋律洗腦抓耳，更秀出超有創意的台語 rap，一舉囊括KKBOX華語及嘻哈音樂排行榜五榜冠軍新歌即時榜、華語新歌日榜、華語新歌週榜、嘻哈單曲週榜、嘻哈專輯週榜。U：NUS 也在昨日開啟IG直播，大秀創意親手彩繪衣服，在浪漫情人節舉辦抽獎活動，感謝一直以來陪伴著的歌迷。

團員們表示：「想在特別的日子，履行我們的達標約定，這段時間達成了那麼多好成績，沒有愛是做不到的，謝謝 UNi 支持我們的首支單曲 〈U ＆ US〉，一起達成五榜冠軍的里程碑，未來還要創造更多我們的重要時刻。」

團員四人在直播中專注作畫，高有翔寫下「愛」字，吳昱廷精心設計胸口圖案，象徵將「左胸留給我的UNi」，蔡承祐想到什麼就畫什麼，團長高胥崴描繪出讓人害羞的「猛男八塊肌」，讓團員們紛紛表示：「希望可以在演唱會看到中獎的歌迷穿來！」高有翔也開玩笑稱「演唱會週邊就量產這四款」，引來笑聲不斷。

U：NUS 首場專場演唱會「《Reborn to be Alive》—— U：NUS 2023 Live Showcase Tour」第一站台中場在即，團員們對於將首次獨立呈現近兩小時的節目表示很有挑戰性，近期積極訓練及健身，目標將狀態及體力調整到最好，期待給歌迷粉絲難忘的 LIVE show 體驗，也透露演唱會將推出官方周邊商品，巡迴後續場次也會陸續公告。