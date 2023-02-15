京元電元月營收25.64億元，年減17%、月減12.57%，創下19個月新高。

京元電表示，在終端電子需求遞延下，需求復甦會慢一點，第一季淡季恐落入谷底，不過庫存逐步去化加上大陸疫情解封，助景氣回溫，公司第二季產能利用率歸隊，營運狀況可望好轉，看好營運將逐季向上態勢明顯，下半年狀況仍端看終端需求，但評估會比去年得宜，今年營運目標，法人預估將小幅年減低個位數百分點，上下年比為4：6，目前公司稼動率約5成，第二季逐漸上揚，下一季有望回升至約六成。

產品應用方面，車用在去年成長卓越，今年車用、伺服器、Wi-Fi 6/7等無線通訊應用可望持穩成長，高效能運算(HPC)也相對看佳，手機則應至谷底可望持平，網通恐趨緩，但與伺服器均無大幅下滑，記憶體則狀況不佳。

不過產業景氣回歸正常循環，此舉有秩序，仍屬為好事。公司也提到，分散產品、分散客戶，生意不會斷掉。

全球半導體封測二哥艾克爾傳出因訂單量銳減，要求大陸上海廠員工休假。京元電人力方面，第一季淡季，產線確實較鬆，但人力並沒有看到縮減現象。調薪方面，今年持續調漲，但預估幅度不會太高。

京元電資本支出，相較於去年百億元，今年確實比較低一點，景氣上仍在觀望，投資上會相對保守。京元電去年底公告，今年資本支出規畫新台幣49.64億元，其中機器設備26.6億元，新建廠房及廠務設施21.47億元，網通設備等1.57億元，另加計子公司共計70.54億元，下修約3成。