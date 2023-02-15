據了解，在這項「綠色政綱產業計畫」架構下，執委會預計提出「淨零產業法」（Net-Zero Industry Act），簡化申請與審查流程，並訂定業界標準，讓技術得以規模化生產，加速淨零產業布局。《關鍵原物料法》（Critical Raw Materials Act）則是協助歐洲製造產業取得綠色轉型的關鍵原物料。

歐盟並將加強公共融資與歐洲資本市場聯盟（European Capital Markets Union）合作，促使私人資金大舉投資綠色轉型，讓會員國更容易提供補助。外界並預期執委會將提議成立「歐洲主權基金」（European Sovereignty Fund），以投資新興技術，刺激產業未來發展。

富蘭克林華美潔淨能源ETF(00899)經理人江明鴻表示，市場預期歐盟此舉，可望加入中美潔淨能源政策競賽，加速潔淨能源相關產業擴大市佔。此外，江明鴻認為，近期潔淨能源類股相較科技類股有所偏離，後市可望先蹲後跳；回顧2020年以來，潔淨能源指數走勢與美國科技股指數亦步亦趨，即使短期走勢有所偏離，後市亦會跟上市場腳步。

由於歐盟加入綠色能源政策大軍，有望加速潔淨能源產業進一步擴大市佔，且投行認為2022年太陽能公用事業因面板進口政策不確定性正在逐步緩解，相關建設項目正在回升，另公用事業規模的太陽能在ITC投資稅免補貼下將成為最便宜的能源之一，因此外資券商也預估，公用事業規模的太陽能需求將恢復，並在2023年實現增長21%。所以，富蘭克林華美投信也同樣鼓勵投資人，趁早卡位、積極布局潔淨能源相關投資標的。