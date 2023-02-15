每天都要吃東西，食物容易殘留於牙齒及牙齦，一不小心就可能蛀牙，平時應注意口腔保健。牙醫師黃文龍提到，有些患者洗完牙後，牙齒會變得比較敏感，因此不太願意洗牙，但他指出這些後遺症是警訊，例如牙齒若鬆動了，就可能是出現牙周病問題。

黃文龍牙醫師在臉書粉專表示，健保補助每半年可洗一次牙，但仍有不少患者久久才洗一次，更抱怨洗完牙後，牙齒會變很敏感，他解釋，洗牙確實會產生一些後遺症，但不應該因此逃避洗牙，這些後遺症反而是警訊，提醒身體要加強照顧牙齒。

黃文龍表示，洗牙後常見狀況有4種，第一是「牙齒敏感」，當牙結石清除後，牙齒表面露出，對冷熱就會特別敏感，這時應少接觸刺激性食物，也可使用敏感性牙膏，有助於減緩牙齒敏感狀況。第二是「牙縫變大」，其實洗牙並不會使牙縫變大，只是當牙結石被清掉後，會讓人產生牙縫變大的錯覺，如果這種感覺明顯，表示牙結石累積太多。

第三「牙齒鬆動」，洗完牙後出現牙齒鬆動，表示可能有牙周病問題，由於牙齦和齒槽骨長期被細菌侵蝕，造成牙齒「地基」不穩。最後則是「牙齦流血」，本身若牙齦有發炎，洗牙造成牙齦流血屬正常狀況，只需按時清潔牙齒即可。

黃文龍最後補充，健保補助每半年可洗一次牙，如果平時有做好清潔，而且定期檢查，洗牙通常沒什麼感覺，若一兩年才洗一次，後遺症就會較明顯。