陽明高中女籃隊主力張聿嵐，連續兩年生日當天在HBL高中籃球甲級聯賽隨隊出賽，不過都有一些不太美好的回憶，去年是球隊輸球，今年則是自己在場上有點小受傷，所幸這場比賽陽明在張聿嵐上半場受傷退場之後，還是穩住領先地位，73比42擊退南湖高中，8強複賽收下4連勝，包括預賽，本季至今9連勝不敗。

今年2月15日是張聿嵐18歲生日，適逢HBL 8強賽階段，先發出賽的她在第2節剩3分51秒充入禁區爭搶籃板，落地時左膝有點受傷退場，由於上半場陽明就奠定21分領先基礎，第3節單節22比6攻勢持續穩住大幅領先，不只張聿嵐退場後就沒再上場，另一主力江子柔也出賽不到20分鐘就「提前下班」。

張聿嵐此役出賽14分鐘貢獻12分、8籃板、3助攻，江子柔14分、8籃板、6抄截，陳郁庭贊助16分、6籃板，由於連續兩次生日當天比賽都有狀況，賽後張聿嵐開玩笑說：「我的生日真是多災多難，希望之後生日別再遇到比賽。」

幸好張聿嵐看起來無大礙，她回應：「感謝體能教練平時幫我鍛練肌力，雖然當下腳有疼痛感，幸好不嚴重，但為了保險起見，還是會去看醫生。陽明教練李台英透露，張聿嵐受傷前就打算換人，看她坐在地上抱著腳時也差點昏過去，後面3場再視張聿嵐的狀況決定是否讓她出賽。

張聿嵐抱著左膝，所幸並無大礙。（高中體總提供）