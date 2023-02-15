經大內分駐所員警鍥而不捨的追查，揪出禍首原來是1輛白色休旅車因輾過犬屍，造成車尾底盤的備胎掉落。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台84線快速道路日前發生一起7輛自小客車不明原因連環爆胎的事故，倒楣的車主紛紛向警方報案，經大內分駐所員警鍥而不捨的追查，揪出禍首原來是1輛白色休旅車因輾過犬屍，造成車尾底盤的「備胎」掉落內側車道，當時傍晚天色昏暗，才釀後方車輛閃避不及輪胎受損，所幸沒有人員傷亡。

本月10日傍晚5點多，台84線快速道路往西37.2公里處，接連有多部車輛突然爆胎，駕駛只能急忙停靠路肩。大內分駐所員警獲報到場，發現現場路肩除有一隻犬屍外，還有一些輪胎皮，由於受害的車主們也不知道自己撞到何物，但員警認為，犬屍及輪胎皮不應造成爆胎事故，應是輾壓到某種堅硬物體而致。

員警透過新營工務段聯繫上當時現場的道路清潔工，得知那時他們有清理到一個沾有血跡的「備胎」，警方隨即將其攜往修配廠，技師研判應是懸掛在休旅車上裝備。員警調閱沿線監視器找到當時停放在路肩一輛白色同款車型備胎照片，經比對與遭輾過的備胎相符，隨即通知該車駕駛。

肇事駕駛表明願意賠償其他車輛的損失，不過也因違反「道路交通管理處罰條例」第33條規定，恐吃上最高6000元罰單。善化警分局也呼籲，行車上路前務必檢查車輛車況及所載貨物，平時則應注意且落實車輛維護保養，定期檢修車輛相關機件，以維護自身及其他用路人的行車安全。