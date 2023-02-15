一代巨星劉文正消失演藝圈32年，今(15日)傳出近況竟是過世消息，讓外界都相當震驚又不捨，而其實他淡出幕前後，就定居美國成為房地產大亨，更傳出他擁有億萬身價。

劉文正1991年結束飛鷹唱片後，就退出演藝圈移居美國，和母親一起生活，30多年來幾乎神隱，行蹤成謎，不過他眼光獨到，投資房地產賺了不少錢，更有傳他在美國拉斯維加斯與東南亞共擁有上百間房產，億萬身價成房地產大亨。

其實，劉文正雖然鮮少遭曝光近況，還曾被指發福才神隱，但和他在美國住在鄰近社區的歌手楊耀東，之前受訪時透露，其實沒有這麼誇張，只是他個性低調，自覺已經退休，希望過自在的生活。

劉文正經紀人夏玉順今證實，他去年11月就因心肌梗塞病逝，透露去年12月有一天睡不著，心裡覺得不舒服，打電話給劉文正家人才知道他已離開的事情，而這個噩耗不僅給演藝圈投下震撼彈，粉絲們聽聞也悲痛不已。