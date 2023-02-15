傳奇巨星劉文正於2022年11月因為心肌梗塞離世，享壽70歲，引發外界對心肌梗塞的關注。醫師表示，心梗就像血管發生土石流般，致死率高，嚴重可猝死，如果幸運未在第一時間死亡，存活率就與搶救時間密切相關。營養師建議，可多吃堅果、優格、巧可力等4類食物，保護心血管，以做好水土保持。

新光醫院心臟內科醫師洪惠風今受訪時表示，血管就像公路，心肌梗塞就像血管發生土石流般，當血管硬化、變厚等，造成血管壁上的粥狀硬塊破裂、產生血塊時，就如同山壁塌陷，血管完全阻塞，如同道路中斷，心肌梗塞於是發生；若急性心梗發作，患者可能第一時間就死亡，就是猝死，若非猝死，存活率與時間賽跑，發作後超過12小時才就醫，死亡率達16%。

黃惠風表示，平日要預防心血管疾病發作，生活應保持規律，包括飲食定時定量，每天睡眠至少維持6至8小時，讓心情保持愉快、避免緊張與興奮，忌菸酒，尤其要適度步行運動，但運動前最好能暖身5分鐘。

如何避免血管發生土石流、引發心肌梗塞，營養師李婉萍分享4種護心血管的食材：

●每天1湯匙堅果種子：所含有的脂肪屬於為單元或多元不飽和脂肪，對改善膽固醇、預防心血管疾病有正面助益。

●每周吃2次原味優格：可以提供鈣、蛋白質和維生素D，研究指出，攝取優格對患有高血壓的成年人而言，能降低心血管疾病風險

●地瓜和地瓜葉：地瓜所含有的膳食纖維和鎂，對預防心血管疾病與控制糖尿病非常重要。

●適量黑巧克力：黑巧克力所含的白藜蘆醇和可可多酚（類黃酮），與心臟的健康相關。