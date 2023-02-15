2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，媒體人韋安今（15）日就表示，侯友宜「百分百會選2024」，韋安強調，「從公40多年的侯友宜，有為國家、為人民努力做事不變的初心，並獲得近8成台灣人民的信任，這給侯勇往直前，提供最強大的動力」，引發討論。

韋安在臉書上PO出一篇「為什麼侯友宜『百分百會選2024』？」的文章表示，「一是長期對侯行事作風的觀察；二是得到一些來自各方的確實資訊」，韋安更接著說出理由，首先「從公40多年的侯友宜，有為國家、為人民努力做事不變的初心；其發自內心的『正直和善念』，已與淳樸的廣大民心產生龐大的共鳴，並獲得近8成台灣人民的信任，這給侯勇往直前，提供最強大的動力」。

再來，「國民黨主席朱立倫已多次宣稱，黨內同志也一致認同，侯友宜是2024藍營『最強母雞』，代表侯的出戰最能符合國民黨的集體利益。不僅侯最有機會贏，也會對立委選情有強大的助力。侯和善、謙卑，與同志為善和團結同志。而侯開拓出的中間、中南部、年輕人選票，也會讓藍營區域立委獲勝幾率大增」。

最後，「侯友宜當『最強母雞』，可讓國民黨取得『戰力』和『能力』的雙重均衡優勢。而且侯也是能為人民遮風擋雨的『最強母雞』，因為他是目前信任度最高的政治人物，進而提升黨的整體支持度」，韋安最後也說，「個人的能力和意志」、「團結同志共贏共好的『最強母雞』作用」、「讓人民放心和安心的可信任感」，這3方面因素，當然會讓侯友宜義無反顧地「百分百會選2024」。