俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿1年，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）昨（14）日評價俄羅斯總統普丁錯了，俄羅斯在戰場上付出慘痛代價，俄軍在「戰略上、行動上、及戰術上都輸了」。

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）14日表示，俄羅斯在戰場上付出慘痛代價，俄軍在「戰略上、行動上、及戰術上都輸了」。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）報導，俄烏戰爭即將屆滿1年，目前俄軍猛攻烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut），華府預期烏軍將在春季展開反攻。

美軍參謀首長聯席會議主席密利昨日在布魯塞爾參加完與北約盟國國防部長的會議後表示，1年前普丁下令軍隊入侵烏克蘭時，深信他很快能打敗烏克蘭，「（普丁）錯了，烏克蘭仍是自由之身，他們仍維持獨立，北約及聯盟從未像現在如此強大過。」

「如今俄羅斯成為全球棄子，而全世界深受烏克蘭的勇敢及堅韌鼓舞。」

「簡而言之，俄羅斯已經輸了，他們在戰略上、行動上及戰術上都輸了，他們在戰場上付出巨大代價。」