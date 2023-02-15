美國國防高等研究計畫署（DARPA）本月啟動了一個旨在確保作戰部隊糧食安全的科研計畫：「豐裕之角」（Cornucopia）計畫，透過微生物，輔以水和電以及少量、甚至沒有任何額外肥料和補給劑的情況下，穩定的產出美味又營養的食物，聽起來十分的科幻，但DARPA數十年來哪一次沒有把科幻帶入我們的生活周遭。如果成功的話，將能為在偏遠地區駐紮的美軍部隊或是人道救援任務（HADR）時提供現地糧食自給的能力。

據DARPA官方新聞稿，豐裕之角於援引希臘神話中養育女神—阿摩笛亞（Amalthea）的羊角而聞名，目前有3個團隊簽訂了合約，以證明由微生物所生產出來的生物質（Biomass）能提供4種人類膳食所需要的必要營養素：蛋白質、碳水化合物、脂肪和膳食纖維，並要能達到美軍《軍事膳食參考攝取量》（MDRI）對每天完全營養的要求。預計要能生成多種食品形式，如奶昔狀、口糧棒狀、果凍狀和肉乾，以滿足軍事營養標準和生產系統中的可口性要求，最大限度地減少投入、處理和生產足跡。

豐裕之角專案經理賈恩（Molly Jahn）表示：「我們體內的微生物群由數十萬億的微生物組成，我們每天在乳酪、麵包、優格等食品中吃下數十億的微生物。即便如此，對於微生物宇宙的相關知識探索，我們仍然還停留在很原始的階段，我們希望從基本元素、碳、氧、氫和氮中創造出有營養、有味道的食物。」

近年來，我們已經看到以蛋白質為重點的微生物食品已經在商業市場上起飛（大概是指Beyond Meat），做為肉蛋奶類美味的替代選擇。豐裕之角的目標是擴大到其他關鍵的宏觀營養素，以實現全營養飲食，並能夠以誘人的形式生產它們。

一套豐裕之角系統將使用電力將水分離成的氫氣和氧氣，並從空氣中收集氮氣和碳以提供微生物合成。豐裕之角將專注於2個使用場景。首先，為部署在惡劣環境中的小型軍事作戰單位提供45天的完整營養需求（使用可以安裝在悍馬車的系統）；其次，在人道主義援助和救災情況下，使用可置入20英尺標準貨櫃尺寸的4套箱型系統，為100名平民提供21天的食物。