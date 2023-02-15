繼節能家電補助後，商業節能補助也要開跑。經濟部公告「商業服務業節能設備汰換補助要點」，從3月1日起至年底止開放網路申請。共有「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩大類，供企業擇一選擇。

為協助業者順利提案，經濟部也於2月14日邀集能源技術服務等ESCO公協會、以及電器商業公會等，辦理產業座談說明，各公協會都表示將號召會員全力配合方案推動。

「設備汰換補助」方面，業者只要將空調設備汰換為能效1級產品，每台補助上限3.5萬元，每家最高補助20萬元。或將燈具汰換為節能標章LED產品，每盞補助售價50％，以500元為上限，每家至多補助到5萬元。

「整合型系統節能補助」，則業者需整合中央空調、冷凍冷藏、鍋爐、能源監管系統等多項系統改善，採用節能績效保證專案模式，會補助專案金額1／3，每案補助上限500萬元。

本次補助除批發零售業、住宿餐飲及商業服務業外，其他如醫事機構、托嬰中心、長照機構、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班及庇護工廠等，也都在可申請範圍內。

經濟部提醒有意申請業者，買節能設備的發票日期和回收日期，都應介於2023年1月1日至12月31日之間，統一發票要清楚載明所購買的冷氣、型號或檢附載有型號資訊的銷售明細單據。如果補助經費用罄，會提前公告截止受理。