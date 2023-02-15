根據新加坡媒體報導，星國一名企業董事周三因非法進口1781根象牙，被判入獄10個月。

現年40歲的越南女子Dao Thi Boi是新加坡永久居民，經營一家物流公司；於2022年因違反《瀕危物種（進出口）法》被定罪。

2018年3月3日，新加坡移民與關卡局（ICA）官員掃描寫著裝有203包花生的箱子。海關人員檢測到箱子裡裝有類似動物角的物品，於是將箱子扣押進行調查。

海關從總重3480公斤的貨運箱中搜出61個袋子，內有1787件疑似象牙的物品。

負責該案副檢察官稍早表示，Boi隱瞞客戶從事非法進口事情，還在知情的情況下協助他們。根據法庭文件，Boi在2017年至2018年3月5日期間通過她的公司，幫助該客戶處理了從奈及利亞到新加坡的大約7批貨物。

副檢察官表示，作為物流公司的經營者，Boi必須充分意識到該公司進口了裝有象牙碎片的貨運箱。檢察官補，「事實上，證據表明該物流公司發揮了至關重要的作用，如果沒有該公司參與，象牙是不可能進口到新加坡的。」

Boi辯護律師周三在法庭上表示，他的委託人打算對她的定罪和判決提出上訴，保釋金當時定為1.6萬美元。