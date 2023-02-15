桃園航空城邁入實質動工階段，蘆竹區坑口地區卻傳出有空城開發工程的承包商將水泥倒入水利溝渠封固，阻斷水路，導致有些尚未搬遷的農戶無水可用，引起地方反彈。對此航空城工程處回應，填補水利溝渠前有先向農田水利會申請，目前已先請水車載水、做臨時接管供民眾用水。

桃園航空城承包商倒水泥阻斷水路 農戶控無水灌溉

坑口里里長徐慶和表示，坑口里有部分路段每次只要遇到下大雨，雨水就會溢出到馬路上，造成大面積的積水，該情形持續半年之久，原以為是排水管破裂，不料屢次報修仍未見好，仔細查詢下才發現原來是有水利溝渠被倒水泥阻斷，這才導致雨水無法排放，讓在地居民飽受困擾。

而機場捷運A11站附近有幾家農戶及1家苗圃業者也接連反映，雖然土地在徵收範圍區內，但明明未到最後搬遷日2024年10月31日，就已因航空城徵收動工，水路遭阻斷，面臨無水可用的情形。

市議員劉勝全指出，航空城承包商為方便施工，將坑口里14鄰的水利溝以水泥封固進而致使斷水，造成下游花苗業主、幾家農戶無水灌溉，地方傳出反彈聲浪。他呼籲坑口里民眾，如遇到因水利溝遭阻斷而受到影響，可向坑口里里辦公室或市議員服務處陳情，會請該承包商負責運水，避免耕作受影響。

航空城工程處回應，動工前有向農田水利會申請使用水利溝渠，不過水路貫穿多個工區、還有支線問題，相當複雜，考量敦親睦鄰，已介入請承包商使用水車載水供花苗業主灌溉，另也接臨時水管供農戶使用。