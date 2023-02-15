世界棒球經典賽台灣隊持續備戰，今天具旅美資歷的好手張育成投入訓練，跟隊友打招呼時不忘秀一段舞技，今天也是野手林子偉的生日，林子偉許願，希望表現到最好、達到想要的目標。

2023年世界棒球經典賽將於3月8日在台中洲際棒球場開打，台灣隊1月底開始集訓，昨天安排首場實戰與中職味全龍隊交手，打擊發揮不錯、拿下勝利。

台灣隊今天也有安排練球，野手張育成正式投入訓練，他在集合時先秀了一小段舞，跟隊友問好並說：「接下來的日子請多多指教」。

今天也是同樣具旅美資歷的野手林子偉生日，球隊後勤團隊特別準備蛋糕，林子偉表示，「謝謝工作人員、教練、各位隊友，讓我可以今天在這裡過生日，歲數就不用說了。」

林子偉說自己有2個生日願望，一個不說出來，另外一個就是希望大家從今天開始，以身體健康為前提，「每場比賽能夠表現到最好，達到我們所想要的目標。」

旅日北海道日火腿鬥士隊野手王柏融、樂天金鷲隊投手宋家豪、埼玉西武獅隊野手吳念庭預計都是16日向台灣隊報到。（編輯：卞金峰）1120215